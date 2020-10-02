Погода
$ 79.22 - 79.47
€ 92.85 - 94.05

The New York Times: Трамп мог заразиться коронавирусом от своей помощницы

164  0
- Александр Тузов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что у него коронавирус: "Первая леди и я дали положительный результат на COVID-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это вместе!" - написал Трамп в Twitter.

Врач президента рассказал, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс. Именно от нее Дональд Трамп мог заразиться коронавирусом, пишет The New Youk Times.

Его помощница могла быть зараженной коронавирусом уже во время поездки в Огайо, где Дональд Трамп участвовал в дебатах с Джо Байденом перед президентскими выборами, которые должны состояться 3 ноября.

Хоуп Хикс - старшая помощница президента, она везде следует за ним в его предвыбоhной кампании по всей стране.

Соединенные Штаты остаются на первой строчке по числу заболевших COVID-19, там выявлено более 7 миллионов случаев инфицирования. Во всем мире мире заразились более 34 миллионов человек, свыше миллиона из них скончались.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392547
Теги:
США, Дональд Трамп, коронавирус, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  