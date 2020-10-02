The New York Times: Трамп мог заразиться коронавирусом от своей помощницы

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что у него коронавирус: "Первая леди и я дали положительный результат на COVID-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это вместе!" - написал Трамп в Twitter.

Врач президента рассказал, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс. Именно от нее Дональд Трамп мог заразиться коронавирусом, пишет The New Youk Times.

Его помощница могла быть зараженной коронавирусом уже во время поездки в Огайо, где Дональд Трамп участвовал в дебатах с Джо Байденом перед президентскими выборами, которые должны состояться 3 ноября.

Хоуп Хикс - старшая помощница президента, она везде следует за ним в его предвыбоhной кампании по всей стране.

Соединенные Штаты остаются на первой строчке по числу заболевших COVID-19, там выявлено более 7 миллионов случаев инфицирования. Во всем мире мире заразились более 34 миллионов человек, свыше миллиона из них скончались.