Завод в Балыкчи незаконно производил водку

Водочный завод в Балыкчи незаконно производил алкогольную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Так, в ходе рейдового налогового контроля обнаружено, что на заводе не функционируют расходомер и видеонаблюдение с передачей информации в уполномоченный государственный орган.

Кроме того, при снятии остатков установлено отсутствие в спиртовых хранилищах завода контрольных пломб, а также ранее приобретенного этилового спирта в значительном количестве, что создает риск неуплаты данным субъектом соответствующих налогов в бюджет страны.

В связи с отсутствием разрешительных документов из незаконного оборота изъяли 7 тысяч 842 бутылки готовой алкогольной продукции, из них 533 бутылки с сомнительными акцизными марками Республики Казахстан.

По выявленным фактам в отношении хозяйствующего субъекта будут приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики.