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Завод в Балыкчи незаконно производил водку

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- Екатерина Улитина
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Водочный завод в Балыкчи незаконно производил алкогольную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Так, в ходе рейдового налогового контроля обнаружено, что на заводе не функционируют расходомер и видеонаблюдение с передачей информации в уполномоченный государственный орган.

Кроме того, при снятии остатков установлено отсутствие в спиртовых хранилищах завода контрольных пломб, а также ранее приобретенного этилового спирта в значительном количестве, что создает риск неуплаты данным субъектом соответствующих налогов в бюджет страны.

В связи с отсутствием разрешительных документов из незаконного оборота изъяли 7 тысяч 842 бутылки готовой алкогольной продукции, из них 533 бутылки с сомнительными акцизными марками Республики Казахстан.

По выявленным фактам в отношении хозяйствующего субъекта будут приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/392551
Теги:
алкоголь, налоги, Кыргызстан, ГНС
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