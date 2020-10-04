Политолог спрогнозировал победителей и аутсайдеров выборов 2020 года в КР

Причем, политический расклад изменил за неделю до голосования ряд факторов. В парламент после 4 октября с большим трудом пройдут две оппозиционно настроенные партии - "Ата Мекен" и, возможно, "Бир Бол". Об этом VB.KG сообщил политолог Марс Сариев.

Также, по его мнению, с отрывом от конкурентов, связанным с возвращением в политику Омурбека Бабанова, пройдет партия "Республика".

- Войдут туда провластные "тяжеловесы" "Мекеним Кыргызстан", "Биримдик" и "Кыргызстан". А вот за бортом после информационных войн останутся "торпедированные" "Чон-Казат" и "Реформа", которые, скорей всего, будут протестовать после оглашения итогов выборов, - отметил редакции Марс Сариев.

Напомним, выборы в ЖК КР назначены на 4 октября. В избирательном процессе примут участие 16 партий.