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Политолог спрогнозировал победителей и аутсайдеров выборов 2020 года в КР

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- Виктория Гунгер
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Причем, политический расклад изменил за неделю до голосования ряд факторов. В парламент после 4 октября с большим трудом пройдут две оппозиционно настроенные партии - "Ата Мекен" и, возможно, "Бир Бол". Об этом VB.KG сообщил политолог Марс Сариев.

Также, по его мнению, с отрывом от конкурентов, связанным с возвращением в политику Омурбека Бабанова, пройдет партия "Республика".

- Войдут туда провластные "тяжеловесы" "Мекеним Кыргызстан", "Биримдик" и "Кыргызстан". А вот за бортом после информационных войн останутся "торпедированные" "Чон-Казат" и "Реформа", которые, скорей всего, будут протестовать после оглашения итогов выборов, - отметил редакции Марс Сариев.

Напомним, выборы в ЖК КР назначены на 4 октября. В избирательном процессе примут участие 16 партий.


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URL: https://www.vb.kg/392553
Теги:
выборы, оппозиция, парламент, партии, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, #Выборы2020, Марс Сариев
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