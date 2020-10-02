Омурбек Бабанов изменил политический расклад выборов -2020?

Партия ""Республика" не только пройдет в парламент, Омурбек Бабанов возглавит правительство страны. Такое мнение VB.KG высказал политолог Марс Сариев.

По его мнению, это оптимальный вариант для действующей власти – поставить премьер-министром именно Омурбека Бабанова.

- На фоне информационной войны в отношении отдельных партий, Бабанов очень сильно набирает очки. При этом, у него достаточно сильная электоральная база. Но нельзя сказать и то, что "Республика" оппозиционно настроена к действующей власти. А значит, это компромиссный выход, - уверен Сариев.

Однако политолог считает, что политическая фигура Бабанова – угроза для действующих президентских выборов.

- И избрание его премьером стабилизирует политическую обстановку. Основная протестная электоральная масса уйдет к Бабанову. К тому же, Жээнбекову до окончания президентского срока осталось неполных три года. Ему нужны реальные реформы. И в качестве такого реформатора может выступить, как раз, Бабанов. Все непредсказуемо, но выхода у власти нет, - подчеркнул Сариев.

Политолог отметил, что возвращение Омурбека Бабанова в политику - это момент договоренностей власти с ним в плане того, что он, скорей всего, не будет претендовать на президентский пост на предстоящих выборах главы КР.

- Но нарушит он их или нет, сказать сложно.Что касается его прежних заявлений об уходе из политики, то наши политфигуры в этом отношении не являются принципиальными людьми. Любой на его месте мог совершить подобный кульбит, который не понятен для развитых демократических стран. Тем не менее, на фоне того, что есть, Бабанов в настоящее время самая выигрышная фигура, - заключил Марс Сариев.

Напомним, Омурбек Бабанов недавно заявил о своем возвращении в политику. Он отметил, что не может равнодушно наблюдать происходящие на выборах 2020 года. Ранее во время теледебатов, нынешний лидер партии "Республика" Мирлан Жеенчороев сообщил, что в случае победы, кандидатом от своей фракции на премьерский пост они будут выдвигать Омурбека Бабанова.

Выборы в ЖК КР состоятся в 4 октября. На заветные мандаты претендует 16 партий.