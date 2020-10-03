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Страны ЕАЭС достигли консенсуса на пути евразийской интеграции

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- Евгений Денисенко
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Совет Евразийской экономической комиссии на своем заседании, состоявшемся 1 октября, рассмотрел проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. И достиг консенсуса по 28 пунктам, по которым у сторон оставались разногласия.

Совет ЕЭК, который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, состоит из пяти представителей - по одному от Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, - занимающих в национальных правительствах должность заместителей их глав. От Кыргызстана в данный момент это вице-премьер Эркин Асрандиев.

Стратегические направления состоят из общих (концептуальных) положений и 330 мер и механизмов, сгруппированных в 11 системных блоков и раскрывающих положения Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. Приоритеты здесь - завершение формирования общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, повышение эффективности регулирования общего рынка ЕАЭС, перевод на качественно более высокий уровень таможенного регулирования и администрирования, обеспечение гарантий качества и безопасности товаров, формирование цифрового пространства Союза, создание механизмов целевого содействия экономическому развитию, выстраивание системы управления совместными кооперационными проектами, развитие высокопроизводительных секторов, стимулирование научно-технического прогресса, повышение эффективности институтов ЕАЭС, развертывание механизмов сотрудничества в области образования, здравоохранения, туризма и спорта, становление ЕАЭС в качестве одного из наиболее значимых центров развития современного мира.

Как напомнил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, проект Стратегических направлений уже в целом одобрен президентами государств-членов Евразийского экономического союза. И они поручили правительствам этих стран его доработать. Достижение консенсуса по 28 пунктам – важный шаг в продвижении интеграции в рамках Союза. Оставшиеся позиции, по словам Глазьева, будут внесены на рассмотрение Евразийского межправительственного совета, который планирует собраться 9 октября с участием премьер-министров государств ЕАЭС.

Утверждение стратегического документа предусмотрено на уровне глав государств Союза.

На заседании Совета ЕЭК также были утверждены мероприятия по реализации основных ориентиров макроэкономической политики в ЕАЭС на 2020–2021 годы. План включает три направления: поддержание макроэкономической устойчивости, меры для роста инвестиций и развития научно-технологического и производственного потенциала Союза, а также расширение экспортных возможностей и активизация взаимной торговли.

"Реализация мероприятий, заложенных в план, поможет поддержать ценовую стабильность в государствах, сохранить рабочие места и увеличить доходы населения, а также будет способствовать смягчению экономических последствий от распространения коронавирусной инфекции", - подчеркнули в ЕЭК.


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URL: https://www.vb.kg/392566
Теги:
Россия, ЕАЭС, ЕЭК, Кыргызстан
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