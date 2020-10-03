Посольство Кыргызстана инициировало в Москве актуальный для ЕАЭС диалог

Страны Евразийского экономического союза прилагают все необходимые усилия, чтобы совместно противостоять коронавирусу. Об этом заявил член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по таможенному сотрудничеству Олег Панкратов (Кыргызстан) на cостоявшемся в Москве международном круглом столе "Евразийский экономический союз в условиях пандемии COVID: реалии, проблемы и перспективы интеграции".

Мероприятие было организовано по инициативе посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации совместно с ОФ "Фонд содействия евразийской интеграции".

"Равная представленность в Евразийской экономической комиссии и органах Евразийского экономического союза позволяют соблюдать интересы государств-партнеров, а общность экономических интересов – находить взаимовыгодные решения в самых сложных ситуациях. Особенно наглядно это проявилось в период обострения ситуации в мире, связанной с коронавирусной инфекцией", – считает Олег Панкратов.

Он отметил, что в Евразийском экономическом союзе, построенном на исторически сложившихся торгово-экономических, культурно-гуманитарных взаимовыгодных отношениях, каждое государство имеет равные права с соблюдением принципов территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Благодаря этим принципам обеспечивается баланс интересов всех стран-участниц, вне зависимости от размеров экономик или количества населения.

Олег Панкратов подчеркнул, что "с самого начала пандемии органы Евразийского экономического союза содействуют поддержанию экономической стабильности на пространстве Союза". Так, благодаря Евразийскому фонду стабилизации и развития, созданному для содействия развитию Евразийского экономического союза, Кыргызская Республика получила 100 миллионов долларов на выгодных и льготных условиях.

По словам министра ЕЭК, несмотря на проблемы сегодняшнего дня, ЕАЭС работает на перспективу. Одно из подтверждений этого – разработан проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, в котором особое внимание уделяется новым формам сотрудничества, опирающимся на научно-техническое развитие, поддержание финансово-экономической стабильности и эффективной занятости.