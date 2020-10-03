"Дорогие кыргызстанцы" ответили Омурбеку Бабанову

Сегодня ты учишь нас жизни и обвиняешь, что это из-за нашей "продажности и недальновидности" за 29 лет независимости в стране ничего не изменилось. Так вот, "дорогой" наш Бабанов, за 29 лет независимости в нашей стране мало что изменилось, потому, что такие как ты, присосавшись, как пиявки к нашему Кыргызстану, сосут из него последние соки. Такой пост в соцсетях написал пользователь "Общественный деятель".

Приводим текст-ответ лидеру "Республика" полностью:

"Дорогой" наш Бабанов!

Причем "дорогой" в прямом смысле этого слова, если учесть, сколько ты не доплатил налогов в государственную казну – около четырех миллиардов сомов!

Ты, "дорогой" наш Бабанов был при власти всегда. И при Акаеве, и при Бакиеве, и при Отунбаевых-Атамбаевых. Параллельно строил свою бизнес-империю. Для этого тебе и была нужна власть, а вовсе не для того, чтобы улучшать жизнь простых кыргызстанцев.

Тебе напомнить, как неожиданно богатели твои родственники, как только ты занимал очередной пост? Как твои партнеры получали лицензии на наши месторождения? Как тебе удалось выбить, благодаря связям с Атамбаевым и в его бытность президентом кредит из Кыргызско-российского фонда развития в размере 17 миллионов долларов США на строительство торгового центра "Азия Молл"?!

Ты умело вешал нам всем "лапшу" на уши последние годы, не жалея денег, украденных у народа, на профессиональных пиарщиков, которые писали тебе речи и делали рекламу твоей партии. Но коммерс в тебе побеждал всегда. Ведь даже у твоей партии все цвета и логотипы один в один повторяют логотипы твоего банка "Кыргызстан". Ты и тут постарался не продешевить.

Идеология твоей партии – твоя коммерческая деятельность. Поэтому "Республика" никогда не была в оппозиции, а всегда заигрывала с властью, а твои депутаты поддерживали самые одиозные законопроекты.

Кстати, история с сомнительным приобретением тобой банка "Кыргызстан", больше похожим на рейдерский захват - тоже в копилке твоих "добрых" дел. Так что, дорогой наш Бабанов, не тебе читать нам нотации и строить из себя национального лидера. И не твоей партии вести страну вперед.

Сколько раз ты уже уходил из политики? Три, четыре? Мы, "дорогие кыргызстанцы", уже сбились со счета, и хотим тебе сказать прямо – ушел, так уже уходи! А то ты, как гиена на запах крови, возникаешь всегда в тот момент, когда страна переживает судьбоносные ситуации. Не для того, чтобы помочь, а для того, чтобы поживиться.

Мы, "дорогие кыргызстанцы", как-нибудь без тебя разберемся со своим будущим и со своим выбором.

Без уважения, кыргызский народ!"

Напомним, недавно Омурбек Бабанов опубликовал свое видеобращение к народу. В нем он заявил о своем возвращении в политику.