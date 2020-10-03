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В Бишкеке задержан террорист-вербовщик

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- Виктория Гунгер
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1 октября 2020 года ГКНБ в Бишкеке задержан иностранный гражданин "К.Б.К.". Он проник на территорию КР с дальнейшими планами по оседанию и создания необходимых условий для формирования подпольной террористической ячейки. Об этом сообщает Госкомитет нацбезопасности.

Задержанный активно изучал литературу по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ), применению отравляющих и взрывоопасных веществ, а также занимался вербовкой рекрутов для отправки в Сирию.

- Поддерживал дистанционные контакты с боевиками МТО, воюющими в Сирии. Ранее привлекался к уголовной ответственности за экстремистскую деятельность в одной из стран

В ходе проведенного обыска были обнаружены схемы и инструкции по изготовлению СВУ, а также документация, подтверждающая причастность задержанного к каналу финансирования террористической деятельности. Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.38-239 ("Приготовление к акту терроризма") УК КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время ведется следствие, - говорится в информации ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/392577
Теги:
ГКНБ, терроризм, Кыргызстан
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