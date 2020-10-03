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Пограничники помогли гражданину КР вернуть лошадей с территории РУз

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- Виктория Гунгер
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 2 октября 2020 г. пограничники Ала-Букинского пограничного отряда вернули гражданину Кыргызстана лошадей в количестве 14 голов, перешедших на территорию Узбекистана в ходе выпаса.

2 октября к пограничникам обратился гражданин Т.Б., - житель села Улук Ала-Букинского района с просьбой вернуть лошадей, перешедших на территорию Узбекистана.

Кыргызская сторона провела встречу с пограничными представителями Узбекистана.

В ходе встречи узбекская сторона сообщила, что указанный скот выпасался без хозяев вблизи кыргызско-узбекской государственной границы и перешел на территорию сопредельного государства.

Благодаря совместным действиям пограничников Кыргызстана и Узбекистана лошади в количестве 14 голов были возвращены гражданину Кыргызстана.

Пограничные ведомства Кыргызской Республики и Республики Узбекистан активно сотрудничают в сфере охраны совместного участка госграницы, уделяя особое внимание решению проблемных вопросов, возникающих у граждан двух государств на границе.


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URL: https://www.vb.kg/392578
Теги:
Погранслужба, Узбекистан, Кыргызстан
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