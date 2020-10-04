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Минздрав уверяет, что запаса инсулина достаточно. Не лукавит ли ведомство?

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- Виктория Гунгер
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Запаса инсулиновых препаратов и инсулиновых шприцов, закупленных в марте месяце 2020-го, хватит до конца года. Об этом сообщили в Минздраве КР.

В ведомстве отметили, что вопрос обеспечения больных сахарным диабетом инсулином и инсулиновыми шприцами стоит на контроле у руководства Министерства здравоохранения КР.

- Минздравом проводилась неоднократная встреча с представителями Диабетической и эндокринологической ассоциации Кыргызстана, где обсуждался вопрос обеспечения больных генно-инженерными и аналоговыми инсулинами и инсулиновыми шприцами. Заявления, что пациенты с диабетом остались без инсулина необоснованны. В настоящее время в целях бесперебойного обеспечения инсулином Министерством здравоохранения КР готовятся расчеты и тендерные документации. По завершению тендерных процедур поставки будут осуществлены своевременно, - говорится в ответе Минздрава.

Стоит отметить, что до конца года осталось около 3 месяцев. При этом, как видно из сообщения ведомства, тендер на поставку столь важного для диабетиков препарата до сих пор на стадии расчетов. Чтобы провести тендерную процедуру, требуется определенное время. Поэтому, насколько своевременно произойдут поставки лекарств, станет понятно уже в ближайшее время. А значит, переживания пациентов и Ассоциации однозначно не безосновательны, как утверждают в Минздраве.


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URL: https://www.vb.kg/392587
Теги:
лекарства, сахарный диабет, Кыргызстан, медики, Минздрав
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