Кыргызстанец, подозреваемый в РФ в терроризме, стал фигурантом новых дел

Два новых уголовных дела возбуждено в Москве против 31-летнего гражданина Кыргызстана Таланта Онурова. Ранее он был заключен под стражу по подозрению в совершении преступления, по статье УК РФ "Покушение на совершение террористического акта".

Талан Онуров был задержан на юго-западе российской столицы в ноября 2019 года. По данным следствия, в сентябре того же года он приехал в Москву с целью совершения террористического акта. На протяжении месяца искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также , как сказано в материалах дела, "выбирал место для совершения противоправных действий, направленных на неопределенный круг лиц".

"Благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления Следственного комитета РФ, сотрудников УФСБ РФ по Москве и Московской области и столичной полиции пресечена деятельность указанного лица. В ходе допроса подозреваемый признал вину. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили тогда в столичном Следкоме.

И вот теперь в этом деле появились новые факты, указывающие на новые грани противоправной деятельности подозреваемого.

"Следствие считает, что Онуров еще в 2018 году в собственных группах в соцсети "ВКонтакте" опубликовал два видео с пропагандой терроризма. Еще один эпизод касается публикации в июне 2019 года в его Telegram-канале сообщения с пропагандой деятельности террористических организаций, в том числе "Исламского государства", - сообщают российские СМИ со ссылкой на истоники в правоохранительных органах.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "Пропаганда терроризма в интернете". В случае доказательства вины Онурову грозит до 15 лет лишения свободы.