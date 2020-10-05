Кыргызстан и Россия укрепят сотрудничество в сфере экологии

Министерство природных ресурсов и экологии России продолжит наращивать связи с родственным ведомством в Кыргызстане. И окажет ему содействие в техническом обеспечении необходимой деятельности.

Об этом сообщили в Минприроды РФ, отметив, что речь идет о реализации договоренностей, достигнутых во время недавнего визита главы этого ведомства Дмитрия Кобылкина в Кыргызстан. Дружественную республику он посетил 20 сентября и в ходе своего пребывания встретился с директором Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства КР Мирославом Аманкуловым.

В ходе переговоров речь шла об обмене опытом, реализации совместных проектов в природоохранной сфере, а также о содействии российских партнеров укреплении материально-технической базы данного госагентства. Глава Минприроды РФ сообщил о готовности передать кыргызским коллегам лабораторное оборудование для определения качества воды, воздуха и почвы. И теперь решаются связанные с этим необходимые вопросы.

В Кыргызстане Дмитрий Кобылкин в качестве министра природных ресурсов и экологии России побывал уже во второй раз. До этого он посещал республику по приглашению Мирослава Аманкулова в сентябре 2019 года, и тогда стороны также наметили перспективы сотрудничества. В целом же оно развивается, как отмечается, по различным направлениям природоохранной сферы, в рамках него реализуются различные совместные проекты. Базовым для партнерства стал меморандум о взаимопонимании между обоими ведомствами, подписанный в сентябре 2014 года в городе Чолпон-Ате.

Один из таких проектов реализуется на основе соглашения, которое заключили в декабре 2019 года Государственный природный заповедник "Каратал-Жапырык" в Кыргызстане и Катунский биосферный заповедник в России. Документ был подписан в стенах Горно-Алтайского государственного университета (РФ) в рамках Международной научно-практической конференции "Трансграничные регионы в условиях глобальных изменений: современные вызовы и перспективы развития". И предусматривает совместное изучение, сохранение и восстановление биологического разнообразия растений и животных, реализацию научно-исследовательских программ путем научно-технического и образовательного сотрудничества.