У избирательного участка в БГУ очередь, наблюдатели фиксируют нарушения

У избирательного участка 1046, расположенного в БГУ с самого утра наблюдается большое количество граждан, желающих проголосовать.

Люди в очереди рассказали корреспонденту VB.KG, что ждут своей очереди более часа. В какой-то момент люди даже начали возмущаться, но быстро успокоились. Некоторые люди в очереди рассказали, что голосуют по форме 2, хотя постоянно проживают в Сокулуке. В Бишкек они приехали специально, чтобы исполнить гражданский долг.

Кроме того, наблюдатели на избирательном участке сообщили, что уже было зафиксировано два нарушения во время голосования. Избиратели фотографировали в кабинке для голосования свой бюллетень. Были составлены акты, бюллетени были аннулированы.