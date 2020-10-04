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У избирательного участка в БГУ очередь, наблюдатели фиксируют нарушения

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- Екатерина Улитина
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У избирательного участка 1046, расположенного в БГУ с самого утра наблюдается большое количество граждан, желающих проголосовать.

Люди в очереди рассказали корреспонденту VB.KG, что ждут своей очереди более часа. В какой-то момент люди даже начали возмущаться, но быстро успокоились. Некоторые люди в очереди рассказали, что голосуют по форме 2, хотя постоянно проживают в Сокулуке. В Бишкек они приехали специально, чтобы исполнить гражданский долг.

Кроме того, наблюдатели на избирательном участке сообщили, что уже было зафиксировано два нарушения во время голосования. Избиратели фотографировали в кабинке для голосования свой бюллетень. Были составлены акты, бюллетени были аннулированы.


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URL: https://www.vb.kg/392603
Теги:
выборы, нарушения, Кыргызстан, #Выборы2020
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