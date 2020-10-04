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"Народный трибунал" подаст в суд на Бабанова за его прошлую деятельность

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- Бакыт Басарбек
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"Омурбек Бабанов был депутатом трёх созывов ЖК и был премьер-министром КР, но так и не трансформировался в политика государственного уровня. Законы экономики он применял на государственном уровне в личных интересах, нанеся тем самым огромный вред народу и государству". Об этом в своем ответе Бабанову заявил гражданский активист и член ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Марат Джуманазаров.

"Три созыва Бабанов был депутатом. Человеком, который должен был принимать законы, контролировать их, то есть должен был быть представителем народа.

В тот период, когда вы обладали мандатом и были премьер-министром вами не были сделаны ни одного действия в интересах народов. Наоборот все они носили разрушительный характер. Все эти факты мы выставим на общественное слушание и в последующем гражданский институт общественной безопасности "Народный трибунал" передаст их в суд", - сказал он.

Напомним, Омурбек Бабанов обратился к народу с видеообращением, в котором заявил о своем возвращении в политику и призвал граждан не продавать свои голоса.


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URL: https://www.vb.kg/392608
Теги:
выборы, Кыргызстан, активисты, Омурбек Бабанов
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