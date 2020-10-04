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Член ЦИК "о подвозе" и аннулировании регистрации кандидатов после выборов

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- Виктория Гунгер
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После голосования и до момента распределения мандатов, в течение 20 дней пока идет подсчет голосов, ЦИК имеет право аннулировать результаты и отменить регистрацию той партии, по которой идет критическое количество нарушений. Мы все фиксируем. Об этом VB.KG сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

Он отметил, что ЦИК в день голосования, конечно, никаких мер принять к нарушителям не может.

- Но, как заместитель председателя Координационной группы оперативного реагирования, могу сказать, что по всем нарушениям, которые к нам поступают в социальных сетях и в виде заявлений, будет дана правовая оценка. Если соберется критическая масса, мы отменим регистрацию. Даже тех, кто проголосовали. ЦИК предупреждает, что нарушать нельзя, мы все фиксируем. Все жалобы отражаются в реестре жалоб. И партиям-кандидатам об этом забывать не стоит, - подчеркнул Осмоналиев.

Что касается "подвоза", то если рассматривать его, как часть подкупа – это наказуемо.

- Если речь идет о доставке к избирательному участку, скажем, аксакалов для удобства, в этом ничего криминального нет. Поэтому, необходимо прояснять, это составная часть подкупа или все-таки помощь. И правоохранительные органы должны четко отслеживать, как подвозят людей. Если после голосования происходит расчет, то это нужно в комплексе фиксировать и привлекать к уголовной ответственности. Те, которые продали свой голос, штрафуются по Кодексу о нарушениях. Наказание составляет 1 тысячу сомов. Те, кто покупает голоса и занимается подвозом, привлекаются к уголовной ответственности по ст. 192 УК КР. Наказание – штраф 4 категории и лишение свободы 1 категории по ч.I. То есть, за подобные факты идет уголовное наказание! – подчеркнул Кайрат Осмоналиев.


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URL: https://www.vb.kg/392612
Теги:
ЦИК, Кыргызстан, #Выборы2020
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