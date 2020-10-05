Новых случаев COVID больше, чем пневмонии

"Конца пандемии пока не видно, о возвращении к нормальной жизни говорить рано", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в специальном обращении. Это тревожное сообщение касается абсолютно всех жителей планеты, в том числе кыргызстанцев.

Число умерших в мире превысило 1 миллион. Почти 34 миллиона заразились. По его словам, один миллион смертей от коронавируса - ошеломляющая цифра.

Глава ООН призвал помнить, что это не просто цифра - за ней стоят жизни конкретных людей: чьих–то отцов и матерей, жен и мужей, братьев и сестер, друзей и коллег.

Антониу Гутерриш убежден, что мир сможет справиться с вирусом, если извлечет уроки из прежних ошибок. Он призвал правительства и простых людей взять на себя ответственность за спасение жизней: сотрудничать, слушать ученых, не распространять дезинформацию, соблюдать физическую дистанцию, носить маски и мыть руки.

А вот с этим в нашей стране большие проблемы. Люди забыли ужасные июль и август, унесшие десятки жизней, посеявшие страх и тревогу в наших душах. Мало кто сейчас надевает маски в общественных местах, транспорте, а на рынках вообще творится безмасочная вакханалия.

COVID набирает обороты стремительно. С каждым днем регистрируется все больше заболевших, и вновь умирают больные, заражаются врачи. Медики не скрывают, что осенне–зимний сезон предстоит сложным. Он всегда был нелегким из–за ОРВИ и гриппа, а теперь к ним примкнул еще и коронавирус.

По мнению врача Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно–эпидемиологического надзора Айнуры Мамбеталиевой, разница между COVID и гриппом небольшая, и люди, думая, что у них грипп, занимаются самолечением, не обращаясь к врачам.

Как сообщил на брифинге премьер–министр Кубатбек Боронов, по сравнению с летними показателями количество новых случаев коронавирусной инфекции больше, чем внебольничной пневмонии.

"Если летом было больше внебольничной пневмонии, сейчас растет показатель заболеваемости коронавирусом. Это нас беспокоит. По данным Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 112 случаев инфицирования коронавирусом, 60 - внебольничной пневмонии. Я не хочу никого пугать, а хочу лишь обратить ваше внимание на ситуацию", - выразил обеспокоенность ростом новых случаев COVID–19 Кубатбек Боронов.

Он призвал не поддаваться панике, как это было летом, если эпидемиологическая ситуация обострится. Необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью.

Глава кабмина заверил, что созданы все условия для фармацевтических компаний по закупу лекарственных средств, чтобы не допустить спекуляции, нехватку медицинских препаратов.

"Мы на государственном уровне оказываем поддержку фармкомпаниям для поставки лекарств. Надеемся, у них не будет срыва графика. В Фонде госматрезерва тоже пополняем запас лекарств по 65 наименованиям. Правительство всеми силами старается держать под контролем эпидемиологическую ситуацию", - сообщил Кубатбек Боронов.

Подобные обещания и заверения мы слышали и в феврале–марте. Но они оказались фейком. Что–то подобное происходит сегодня и со строительством инфекционной больницы в Бишкеке, и с реконструкцией отделений в регионах. С помпой заявляли, что все будет сдано вовремя, к началу октября. Увы, строить, как в Китае, нас не умеют, тем более если учесть, что там за десять–двенадцать дней были возведены две гигантские больницы, а не одна маленькая.

Строительство инфекционной больницы в Бишкеке идет с отставанием. Капитальный ремонт и реконструкция медучреждений завершены в селах Баш–Булак Кара–Суйского района Ошской области, Орловка Кеминского района Чуйской области, городах Чолпон–Ате, Караколе, Баткене, Кон–Жангаке и Джалал– Абаде. В Токмаке, Таласе и Оше работы идут согласно графику и будут завершены в октябре.

Премьер–министр Кубатбек Боронов посетил инфекционную больницу в Бишкеке и ознакомился с ее строительством. Он выразил недовольство затягиванием сроков, указав, что к качеству работ имеется ряд нареканий.

"Обещали, что строительные работы будут завершены в срок. Не успели. Вам предоставлено еще немного времени. Необходимо максимально оперативно завершить все", - потребовал Кубатбек Боронов.

Представители фирмы–подрядчика и Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно–коммунального хозяйства рассказали о проводимых работах, подключении водоснабжения и канализации, подчеркнув, что все работы на объекте будут завершены в ближайшее время.

В Минздраве сообщили, что в новой инфекционной больнице предусмотрены отделение интенсивной терапии и реанимационный блок. Все палаты будут оснащены необходимым оборудованием, чтобы соответствовать санитарно–эпидемиологическим нормам. Как только строительные работы будут завершены, начнется установка медицинского оборудования и необходимого инвентаря.