На площади "Ала-Тоо" состоится митинг. Будут протестовать проигравшие

Накануне выборы не признали все проигравшие партии. Они называют их нелегитимными. Вчера у здания ЦИК митинговали "Мекеним Ынтымагы" и "Чон Казат". "Социал-демократы" выражали протест у Белого дома.

Сегодня партии, недовольные результатами выборов, планируют выйти на объединенный митинг.

Уточняется, что акция протеста состоится на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке.

Напомним, согласно данным ЦИК 7-ми процентный барьер преодолели:

"Биримдик" - 24,53 процента;

"Мекеним Кыргызстан" - 23,9 процента;

"Кыргызстан" - 8,74 процента;

"Бутун Кыргызстан" - 7,09 процента.

Однако большинство партий заверяют, что избирательный процесс прошел с максимальным количеством нарушений.