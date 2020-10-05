На площади "Ала-Тоо" состоится митинг. Будут протестовать проигравшие

Накануне выборы не признали все проигравшие партии. Они называют их нелегитимными. Вчера у здания ЦИК митинговали "Мекеним Ынтымагы" и "Чон Казат". "Социал-демократы" выражали протест у Белого дома.
Сегодня партии, недовольные результатами выборов, планируют выйти на объединенный митинг.
Уточняется, что акция протеста состоится на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке.
Напомним, согласно данным ЦИК 7-ми процентный барьер преодолели:
"Биримдик" - 24,53 процента;
"Мекеним Кыргызстан" - 23,9 процента;
"Кыргызстан" - 8,74 процента;
"Бутун Кыргызстан" - 7,09 процента.
Однако большинство партий заверяют, что избирательный процесс прошел с максимальным количеством нарушений.