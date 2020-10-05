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Поздравление президента с Днем учителя: "Государство высоко ценит ваш труд"

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем работников образования.

Редакция VB.KG публикует текст поздравления главы государства:

"Уважаемые учителя!

Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником - Днем работников образования Кыргызской Республики. Наше общество всегда высоко ценит труд учителей и относится к вам с уважением. Учитель не только открывает мир ученикам через знания, но и указывает путь и провожает в большую дорогу жизни.

Сегодня роль профессии педагога и авторитет учителя в обществе растет. Учительский корпус Кыргызстана достойно преодолевает все трудности и испытания текущего периода. В условиях пандемии коронавируса вы в короткие сроки смогли внести необходимые изменения в образовательный процесс, чтобы учащиеся не прерывали свое обучение.

Государство высоко ценит ваш добросовестный труд, мы искренне благодарим каждого из вас.

Социальная поддержка работников образования останется приоритетным направлением в государственной политике. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в благородном деле воспитания подрастающего поколения".


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URL: https://www.vb.kg/392635
Теги:
праздник, президент, школа, Кыргызстан, учителя, Сооронбай Жээнбеков
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