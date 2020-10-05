В Бишкеке закроют для движение улицу Ташкенскую и Сухэ-Батора

Реконструкция дорог по второй фазе гранта КНР в рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети" официально стартовала. Об сообщает мэрия Бишкека.

Уточняется, что первыми будут отремонтированы отрезок улицы Ташкентской от Турусбекова до Тоголок Молдо, а также улица Сухэ-Батора - от Каралаева до Шабдан Баатыра.

- Дорожные работы на улице Ташкентской начнутся уже сегодня, 5 октября в 15 часов дня. На улице Сухе-Батора работы начнутся завтра, 6 октября, утром. Будет обновлено дорожное покрытие, бордюры, ирригационные лотки и тротуары.

Строительством будет заниматься китайская корпорация China Road & Bridges Corporation. В связи с дорожными работами будет временно отграничено автомобильное движение на этих участках дорог. Завершение дорожных работ планируется к концу осени. Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит горожан и гостей столицы заранее продумывать маршруты для передвижения на автомобильном транспорте, - говорится в сообщении муниципалитета.

Напомним, вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети города Бишкек рассчитана на два года. За это время в Бишкеке планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров.

Многие улицы из этого списка будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств Китайской Народной Республики.