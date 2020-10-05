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"Происходящее в КР может привести к разлому по региональному фактору"

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- Виктория Гунгер
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Ситуация патовая, но действующая власть не должна показывать свою слабость. Если она сейчас пойдет на уступки, это придаст силы продавливать ее до конца. Об этом VB.KG сказал политолог Марс Сариев.

По его словам, если подобное произойдет, то это ударит по рейтингу власти и лишит ее электората на юге страны.

- При этом, она уже совершила огромную ошибку - попытку разгона толпы. Подобное может привести к разлому по вектору "север-юг", а ситуация окончательно выйти из-под контроля. Ведь они поняли, что могут потерять после выборов ресурсы и власть. Также беспорядки выгодны и для внешних игроков. Не исключено, что они могут направить организаторов, которые перенаправят протестующих в деструктивное русло, - подчеркнул Марс Сариев.

Напомним, на центральных улицах столицы беспорядки. Милиция применяет для разгона толпы газовые гранаты, водометы и резиновые пули. В больницы начали поступать раненые.


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URL: https://www.vb.kg/392665
Теги:
массовые беспорядки, Кыргызстан, #Выборы2020
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