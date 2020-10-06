Основатель партии "Чон Казат" призвал митингующих остановить беспорядки

Основатель политической партии "Чон Казат" и общественный деятель Турат Акимов призвал митингующих в Бишкеке прекратить столкновения с сотрудниками милиции. Свое видеообращение он опубликовал на своей странице в соцсети.

"Уважаемый кыргызский народ! Сегодня в Бишкеке происходят массовые столкновения и беспорядки. На нас весь мир смотрит и поэтому я призываю граждан остановиться, прекратить столкновения с милицией, бить машины и грабить магазины. Я также обращаюсь к аксакалам и уважаемым людям, чтобы они также обратились к митингующим с призывом прекратить беспорядки", - заявил Акимов.

Стоит отметить, что общественный деятель Турат Акимов еще в 19.00 часов вечера опубликовал свое видеообращение в адрес президента, которому предложил встретиться с лидерами 16 партий и выход из ситуации. В итоге власти не отреагировали на его слова и применили силу. Через 4 часа началось сопротивление, и президент согласился на встречу с лидерами 16 партий на 6 октября, в 09.00 часов утра.