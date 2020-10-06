Кто делает назначения чиновников и силовиков?

На фоне непонятной политической ситуации в республике - сейчас молчит и президент, и правительство - произошло формирование нового состава Совета безопасности, который экстренно собирается сейчас в здании ГКНБ.

И. о главы ведомства стал Омурбек Суваналиев. Поскольку он является заместителем секретаря Совбеза, то он в принципе полномочен принимать такие решения в данной ситуации, когда никто не выступает от лица официальной власти.

Суваналиев заявил СМИ, что в заседании примут участие и. о генерального прокурора Алмамбет Шыкмаматов, и. о коменданта Бишкека Курсан Асанов, заместитель министра внутренних дел - начальник ГУВД столицы Алмаз Орозалиев. На повестке дня главный вопрос - стабилизация общественно-политической ситуации в Кыргызстане.

Отметим, Алмамбет Шыкмаматов ставший и. о. генерального прокурора, он уже вынес санкции на арест Райымбека Матраимова, Искендера Матраимова, Тилека Матраимова. Кроме того, он заявил, что будут арестованы все причастные к масштабным фальсификациям в ходе выборов депутатов Жогорку Кенеша.

При этом, в целом все равно не совсем понятно, кто координирует действия протестующих и эти назначения.

Действующим президентом остается Сооронбай Жээнбеков, который не сложил с себя полномочий. Сегодня в 9 часов он планирует встретиться с лидерами партий, принимавших участие в выборах. За ним стоят все южные регионы, где пока все спокойно и никаких протестных настроений не наблюдается

Не исключено, что процессами руководят сторонники Алмазбека Атамбаева. В частности, ночью после захвата здания и территории "Белого дома" часть протестующих направилась к зданию Государственного комитета национальной безопасности.

Силовики, охраняющие ГКНБ, сами вышли с поднятыми руками и сказали, что они с народом. После чего часть пришедших пошла на переговоры с руководством госкомитета. Митингующие потребовали освободить Алмазбека Атамбаева, который находится в СИЗО ГКНБ с августа 2019 года.

В 04:30 Атамбаев был освобожден и уехал с места событий с сыном Кыдырбеком.

Также были освобождены Сапар Исаков, Жанторо Сатыбалдиев и Равшан Жээнбеков.

Другим источником принятия решений может быть Садыр Жапаров и его сторонники. Его также освободили ночью из колонии. Около 6 утра он приехал на площадь Ала-Тоо. Толпа организовала для него коридор, чтобы он в окружении приближенных прошел к трибуне. Некоторые в толпе начали выкрикивать: "Садыр - президент!"

Напомним, 5 октября на площади Ала-Тоо проходили митинги сразу нескольких партий, которые вечером закончились столкновениями митингующих с силовиками, а потом и захватом "Белого дома", который разгромили внутри и снаружи.