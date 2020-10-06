Погода
$ 79.50 - 79.80
€ 92.55 - 93.92

Кто делает назначения чиновников и силовиков?

821  0
- Анвар Ажиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На фоне непонятной политической ситуации в республике - сейчас молчит и президент, и правительство - произошло формирование нового состава Совета безопасности, который экстренно собирается сейчас в здании ГКНБ.

И. о главы ведомства стал Омурбек Суваналиев. Поскольку он является заместителем секретаря Совбеза, то он в принципе полномочен принимать такие решения в данной ситуации, когда никто не выступает от лица официальной власти.

Суваналиев заявил СМИ, что в заседании примут участие и. о генерального прокурора Алмамбет Шыкмаматов, и. о коменданта Бишкека Курсан Асанов, заместитель министра внутренних дел - начальник ГУВД столицы Алмаз Орозалиев. На повестке дня главный вопрос - стабилизация общественно-политической ситуации в Кыргызстане.

Отметим, Алмамбет Шыкмаматов ставший и. о. генерального прокурора, он уже вынес санкции на арест Райымбека Матраимова, Искендера Матраимова, Тилека Матраимова. Кроме того, он заявил, что будут арестованы все причастные к масштабным фальсификациям в ходе выборов депутатов Жогорку Кенеша.

При этом, в целом все равно не совсем понятно, кто координирует действия протестующих и эти назначения.

Действующим президентом остается Сооронбай Жээнбеков, который не сложил с себя полномочий. Сегодня в 9 часов он планирует встретиться с лидерами партий, принимавших участие в выборах. За ним стоят все южные регионы, где пока все спокойно и никаких протестных настроений не наблюдается

Не исключено, что процессами руководят сторонники Алмазбека Атамбаева. В частности, ночью после захвата здания и территории "Белого дома" часть протестующих направилась к зданию Государственного комитета национальной безопасности.

Силовики, охраняющие ГКНБ, сами вышли с поднятыми руками и сказали, что они с народом. После чего часть пришедших пошла на переговоры с руководством госкомитета. Митингующие потребовали освободить Алмазбека Атамбаева, который находится в СИЗО ГКНБ с августа 2019 года.

В 04:30 Атамбаев был освобожден и уехал с места событий с сыном Кыдырбеком.

Также были освобождены Сапар Исаков, Жанторо Сатыбалдиев и Равшан Жээнбеков.

Другим источником принятия решений может быть Садыр Жапаров и его сторонники. Его также освободили ночью из колонии. Около 6 утра он приехал на площадь Ала-Тоо. Толпа организовала для него коридор, чтобы он в окружении приближенных прошел к трибуне. Некоторые в толпе начали выкрикивать: "Садыр - президент!"

Напомним, 5 октября на площади Ала-Тоо проходили митинги сразу нескольких партий, которые вечером закончились столкновениями митингующих с силовиками, а потом и захватом "Белого дома", который разгромили внутри и снаружи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392684
Теги:
митинг, правительство, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Сапар Исаков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  