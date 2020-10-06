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Президент Кыргызстана выступил с видеообращением

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- Оксана Гут
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Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле. Об этом заявил президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

Сегодня, 6 октября, он выступил с заявлением о политической ситуации в стране.

Редакция VB.KG приводит обращение президента полностью:

"Дорогие соотечественники!

Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан. Они не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям. Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина. Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата.

Я предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.

Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества - это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле".


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URL: https://www.vb.kg/392697
Теги:
выборы, митинг, президент, Кыргызстан, политика, власть, Сооронбай Жээнбеков, ЦИК
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