СМИ: Кыргызско-казахская граница пока открыта

Охрана границы Казахстана с Киргизией, где накануне произошли столкновения демонстрантов с силовиками, ведется в штатном режиме. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, в состав которого входит пограничная служба.

- Работаем в штатном режиме, - сообщили изданию в КНБ.

Отметим, Казахстан обычно закрывает границу с Кыргызстаном при дестабилизации обстановки в республике.

Напомним, в понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики.

В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Кыргызстана. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников.