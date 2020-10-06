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Должность главы ГРС тоже захвачена. Подразделения оказывают сопротивление

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- Екатерина Улитина
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Сторонники политической партии "Ата-Мекен", ворвавшись в здание Государственной регистрационной службы, вынудили председателя ведомства Акына Мамбеталиева написать заявление об отставке. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

"В то время, когда народ объединившись против узурпированного семейно-кланового правления защитил свое право быть услышанным и заставил считаться с мнением народа, отдельные политические силы традиционно занимаются рейдерским захватом государственных организаций и предприятий.

Так, сегодня утром в здание центрального аппарата ГРС пришла группа лиц от политической партии "Ата Мекен" и указала председателю на дверь, заставив написать его заявление об уходе. После чего эти молодчики направились делить места в подведомственных подразделениях и предприятиях ГРС.

Однако, со стороны коллектива ГУ "Унаа" (РЭО), и Государственного предприятия "Инфоком" эти молодчики встретили сопротивление", - говорится в заявлении ведомства.

Пресс-служба Государственной регистрационной службы отмечает, что информационные базы ГРС содержат в себе огромные массивы персональных данных населения Кыргызской Республики, которые подлежат соответствующей серьезной защите и находятся в режимных объектах, доступ к которым посторонним лицам строго ограничен.

В случае прихода вышеуказанных молодчиков к руководству ГРС, ставится под угрозу наша безопасность, а также запуск ряда особо важных государственных проектов, таких как внедрение биометрических заграничных паспортов.

В этой связи коллектив ГРС обращается к общественности и вновь созданному координационному совету с просьбой не допустить рейдерский захват стратегически важных государственных органов и предприятий.

Сообщается, что место Акына Мамбеталиева занял некий Нурлан Саитов.


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URL: https://www.vb.kg/392703
Теги:
Ата Мекен, ГРС, назначение, отставка, самозахватчики, Кыргызстан
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