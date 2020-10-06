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Уже не Шыкмаматов. "Чон Казат" поставил своего и.о. генпрокурора

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- Анвар Ажиев
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Новым и.о. прокурота объявлен Сыймык Жапыкеев - один из лидеров движения "Чон Казат".

До этого сообщалось, что и. о. генпрокурора стал представитель "Бир Бола" Алмамбет Шыкмаматов. Однако к зданию пришли 500 человек и потребовали пересмотреть решение.

Шыкмаматов не стал спорить с толпой.

Отметим, Шыммаматов уже успел в качестве и.о. генпрокурора заявить о намерении возбудить ряд уголовных дел - по факту массовой фальсификации выборов депутатов Жогорку Кенеша, а также в отношении Райымбека Матраимова. Однако он не уточнил, по каким статьям Уголовного кодекса будет предъявлено обвинение представителю одиозного клана.


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URL: https://www.vb.kg/392704
Теги:
выборы, митинг, Бишкек, Кыргызстан, #Выборы2020, Генеральная прокуратура
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