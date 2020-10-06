Уже не Шыкмаматов. "Чон Казат" поставил своего и.о. генпрокурора

Новым и.о. прокурота объявлен Сыймык Жапыкеев - один из лидеров движения "Чон Казат".

До этого сообщалось, что и. о. генпрокурора стал представитель "Бир Бола" Алмамбет Шыкмаматов. Однако к зданию пришли 500 человек и потребовали пересмотреть решение.

Шыкмаматов не стал спорить с толпой.

Отметим, Шыммаматов уже успел в качестве и.о. генпрокурора заявить о намерении возбудить ряд уголовных дел - по факту массовой фальсификации выборов депутатов Жогорку Кенеша, а также в отношении Райымбека Матраимова. Однако он не уточнил, по каким статьям Уголовного кодекса будет предъявлено обвинение представителю одиозного клана.