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"Чон Казат" назначили своего кандидата министром здравоохранения

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- Екатерина Улитина
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Партия "Чон Казат" назначила своего человека на должность министра здравоохранения. Об этом сообщил Исполнительный директор ассоциации "Партнерская сеть" Айбар Султангазиев.

В социальных сетях он пишет, что кабинет министра здравоохранения занял Жаркынбек Касымбеков, который на прошедших выборах числился в списке кандидатов от партии "Чон Казат".

При этом, документов, которые наделили Касымбекова полномочиями министра не существует, он ссылается на устное распоряжение, которое будет действовать временно.

Айбар Султангазиев отмечает, что согласна закону, руководить симстемой здравоохранения должны действующие замминистра и статс-секретарь.

То, что происходит это угроза функционированию системы здравоохранения, - заявил он.

Он призвал всех активистов, которые имеют отношение к системе здравоохранения собираться в Минздраве для соблюдения законности.


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URL: https://www.vb.kg/392705
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, Айбар Султангазиев
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