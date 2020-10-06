Мэрию захватили митингующие. Они назначили своего мэра

Мэрию Бишкека захватили протестанты, все кабинеты и коридоры заняты неизвестными людьми молодыми людьми. Об этом с места событий передает корреспондент VB.KG.

Сообщается, что протестующие назначили мэром столицы Жоошбека Коеналиева, который являлся кандидатом в депутаты от проигравшей партии "Республика".

Ранее Жоошбек Коеналиев возглавлял Департамент регистрации транспортных средств и водительского состава. Он был уволен в 2018 году после многочисленных жалоб от граждан на коррупцию и нарушения, само ведомство было ликвидировано.

Между тем, собравшиеся в здании мэрии люди отвечают на вопросы журналиста, что не знают, кем является человек, занявший кресло мэра, но его избрал народ. Многие граждане в мэрии настроены агрессивно.

Кроме того, в здании мэрии расположился штаб народных дружинников, руководит им генерал-полковник Абдыгул Чотбаев.

- Появляются пьяные люди, мы следим, чтобы не было беспорядков, следим за общественной безопасностью, - прокомментировал он VB.KG.

Он подчеркнул, что не одобряет действия по самоназначению на должности.