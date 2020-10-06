Погода
$ 79.50 - 79.80
€ 92.55 - 93.92

Мэрию захватили митингующие. Они назначили своего мэра

162  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэрию Бишкека захватили протестанты, все кабинеты и коридоры заняты неизвестными людьми молодыми людьми. Об этом с места событий передает корреспондент VB.KG.

Сообщается, что протестующие назначили мэром столицы Жоошбека Коеналиева, который являлся кандидатом в депутаты от проигравшей партии "Республика".

Ранее Жоошбек Коеналиев возглавлял Департамент регистрации транспортных средств и водительского состава. Он был уволен в 2018 году после многочисленных жалоб от граждан на коррупцию и нарушения, само ведомство было ликвидировано.

Между тем, собравшиеся в здании мэрии люди отвечают на вопросы журналиста, что не знают, кем является человек, занявший кресло мэра, но его избрал народ. Многие граждане в мэрии настроены агрессивно.

Кроме того, в здании мэрии расположился штаб народных дружинников, руководит им генерал-полковник Абдыгул Чотбаев.

- Появляются пьяные люди, мы следим, чтобы не было беспорядков, следим за общественной безопасностью, - прокомментировал он VB.KG.

Он подчеркнул, что не одобряет действия по самоназначению на должности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392706
Теги:
мэрия, революция, самозахватчики, Бишкек, Кыргызстан, Толкунбек Абдыгулов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  