МОиН КР подписало приказ о возвращении 1-6 классов на онлайн обучение

1-6 классы возвращаются на дистанционную форму обучения. Об этом сообщает пресс-служба МОиН КР.
Соответствующий приказ издан министерством образования и науки Кыргызской Республики.
Согласно приказу, для обеспечения здоровья и безопасности учащихся с 6 октября ученики 1-6 классов возвращаются на дистанционное обучение.
Управлениям и отделам образования поручено взять под усиленный контроль организацию образовательного процесса в дистанционной форме.
Также ведомство поручило совместно с территориальными органами внутренних дел взять под охрану школы-интернаты и детские дома республики.
В МОН отмечают, что вопрос возобновления обучения будет рассматриваться после стабилизации ситуации в стране.