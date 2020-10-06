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МОиН КР подписало приказ о возвращении 1-6 классов на онлайн обучение

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- Оксана Гут
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1-6 классы возвращаются на дистанционную форму обучения. Об этом сообщает пресс-служба МОиН КР.

Соответствующий приказ издан министерством образования и науки Кыргызской Республики.

Согласно приказу, для обеспечения здоровья и безопасности учащихся с 6 октября ученики 1-6 классов возвращаются на дистанционное обучение.

Управлениям и отделам образования поручено взять под усиленный контроль организацию образовательного процесса в дистанционной форме.

Также ведомство поручило совместно с территориальными органами внутренних дел взять под охрану школы-интернаты и детские дома республики.

В МОН отмечают, что вопрос возобновления обучения будет рассматриваться после стабилизации ситуации в стране.


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URL: https://www.vb.kg/392721
Теги:
Министерство социального развития, школа, Кыргызстан, ученик, учителя
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