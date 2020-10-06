Вчера было рано, а завтра будет поздно: кто возьмет ответственность?

Ближайшие сутки станут решающими для партий, несогласных с итогами выборов. Меньше чем за 24 часа их протестное движение сумело перерасти нечто, что позже будут называть либо революцией, либо попыткой госпереворота. Теперь же все зависит от того, смогут ли политики и активисты, участвовавшие в этих событиях, показать, что готовы взять на себя не только оперативную дележку портфелей, но и ответственность за происходящее в стране - начнут, например, принимать меры по стабилизации обстановки.

Тем временем, в стане революционеров, возникшем, надо отметить, стихийно не так много согласованности, как должно быть для успеха всей, так сказать, операции.

"Революции готовят гении, делают романтики, а ее плодами пользуются проходимцы", такую запись оставила в своем Twitter депутат Эльвира Сурабалдиева по поводу новосозданного координационного совета.

Созданный политиками старой гвардии координационный совет, под руководством Адахана Мадумарова, устраивает далеко не всех. В частности, потому что туда не вошли представители сил, чьи сторонники, стали авангардом событий прошлой ночи и взявших "Белый дом".

В составе этого совета социал-демократы, "Республика", "Ата-Мекен", "Бутун Кыргызстан", "Бир Бол" и "Замандаш", но нет участников из "Реформы", "Чон Казата" и "Мекенчила". Последняя партия, кстати, заручилась на прошедших выборах большой поддержкой избирателей, хотя не обладала административными и финансовыми ресурсами.

Сейчас этот координационный совет берет на себя обязанности "в кратчайшие сроки восстановить общественно-политическую стабильность в стране и возвращаться в правовое поле" и "восстановить общественный порядок". Получится ли? Это мы узнаем уже завтра.

Тем временем, в Бишкеке формируются альтернативные центры принятия решений. Сегодня на территории возле Дворца спорта проходил митинг, где выступили политические активисты. Они объявили о том, что молодая поросль не признает координационный совет и создают собственное новое движение "Жанылануу кыймылы". Перед собравшимися выступили Эркин Нурбаев (партия "Реформа"), Нурсултан Кубанов (партия "Бир Бол"), феминист Улан Усойун и другие политические активисты.

Один из них призвал всех молодых политиков выйти из "Бир Бол", "Республики", "Ата Мекена" и других партий.

- Они должны выйти из этих партий и объединиться ради будущего народа. Не надо защищать интересы старых политиков, мы видим, что сейчас они заняты делением власти и должностей. Сколько мы еще будем терпеть! - сказал он.

Нурсултан Кубанов, который баллотировался в депутаты по списку партии "Бир Бол", напомнил, что Мадумарова, Бабанова, Сариева, которые вошли в кординационный совет, не было на площади Ала Тоо накануне вечером и ночью.

Кроме того, на внеочередном заседании парламента, в гостинице "Достук" парламенатрии обсуждают возможность назначения и.о. премьер-министра Садыра Жапарова. Об этом журналистам сообщил гражданский активист Аманбол Бабакулов.

По его словам, кворума нет, нардепы обсуждают сложившуюся в стране ситуацию.

- Кворума нет. Но 35 присутствующих депутатов дали согласие поддержать кандидатуру Садыра Жапарова, - сообщил Аманбол Бабакулов.

Отметим, что для принятия решения нужно, чтобы 61 депутат подписали документ. Возле самого отеля собралась толпа.

К слову, если политическим силам, пытающимся взять полную власть в стране в свои руки, не удастся довести начатое до конца, то в стране все еще остается президент, который не сложил полномочия, парламент, который, как считают выдающиеся юристы, не утратил лигитимности и правительство, которое, как сегодня стало известно, продолжает работать. Правда, в особом режиме.