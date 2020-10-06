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Захвачено месторождение Кара-Кече. Население может остаться без отопления

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- Виктория Гунгер
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Сегодня, в 15.00 около сотни неизвестных захватили самый крупный угольный разрез на севере Кыргызстана - Кара-Кече. В настоящее время самозахватчики осуществляют бесконтрольный незаконный вывоз твердого топлива. Подвергается опасности здоровье сотрудников ГП "Комур" и государственное имущество.

По имеющейся информации, захват угольного месторождения осуществил кримавторитет М. Кадыркулов ("Саяк").

Самое главное другое. Пока крупное угольное месторождение находится в руках представителей ОПГ, отопительный сезон для граждан страны будет под угрозой срыва. С данного месторождения доставляют необходимое топливо не только для обогрева населения частного сектора, но и на ТЭЦ Бишкеке. Пока запасы на ней есть. Но если рейдерский захват криминалом угольного разреза продолжится, кыргызстацы в холода могут остаться без тепла и горячей воды. И авария на теплоэлектроцентрали пару лет назад, может показаться мелочью, по сравнению с нынешними проблемами с обеспечением теплом в период ОЗП.


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URL: https://www.vb.kg/392738
Теги:
Кара-Кече, Нарынская область, уголь, Кыргызстан, ТЭЦ
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