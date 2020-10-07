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Приговор Садыру Жапарову отменен, дело направленo в Генпрокуратуру

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- Оксана Гут
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Верховный суд КР направил дело Садыра Жапарова в Генеральную прокуратуру для проведения досудебного производства.

Вчера, 7 октября, судебная коллегия Верховного суда своим постановлением отменила обвинительные приговоры Первомайского районного суда, Бишкекского городского суда в отношении Садыра Жапарова. Отменено и постановление Верховного суда от 2018 года, поддерживающее обвинительные приговоры нижестоящих инстанций, как сообщили в пресс-службе ВС КР, в связи с новыми обстоятельствам по делу.

Какими именно не ясно, но речь, скорее всего, идет о гуманизации УК КР.

Накануне, напомним, большинством голосов депутатов Жогорку Кенеша кандидатура Садыра Жапарова была одобрена на пост премьер-министра Кыргызстана. Однако, возникает много вопросов о легитимности этого решения.

Также интересно, что решение о пересмотре дела (а возможно, в последующем и его прекращении) было принято вчера в срочном порядке. Тогда как в тот же день пресс-служба Верховного суда сообщила, что "в связи со сложившейся ситуацией все судебные заседания отложены на неопределенный срок".

Экс-депутат ЖК КР Садыр Жапаров в 2018 году был осужден на 11,5 лет лишения свободы по обвинению в захвате заложника и организации массовых беспорядков, совершенных в 2013 году. Он подавал прошения о помиловании, которые были отклонены.


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URL: https://www.vb.kg/392750
Теги:
Верховный суд, митинг, суд, уголовная ответственность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, премьер-министр, Садыр Жапаров
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