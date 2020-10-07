Дружинники уберегли город от ночных погромов (видео)

Всю ночь на страже порядка в Бишкеке стояли дружинники - добровольные отряды сформированные из граждан. В ГУВД Бишкека сообщили, что сотрудники правопорядка до утра дежурили на улицах города, чтобы не допустить мародерств.

Еще вечером 6 октября у гостинице Достук, где проходило внеочередное заседание Жогорку Кенеша стали собираться люди. Сложно сказать, чьи интересы представляли эти люди: были там сторонники Садыра Жапарова, которого выдвинули на пост премьер-министра, его противники, обычные бандиты и хулиганы. По крайней мере Садыру Жапарову после его якобы избрания премьер-министром пришлось срочно сбегать из здания гостиницы через черный выход. А ворвавшиеся в здание люди стали громить гостиничный комплекс. Досталось, расположенным по близости чайхане "Нават" и букмекерской конторе.

Ночью так называемые протестующие разбились на группы. Одна часть двигалась вверх по Абдрахманова, другие по проспекту Манаса. По дороге некоторые кидали камни в окна. Обе колонны остановили дружинники. К счастью обошлось без крупных стычек и драк. Число дружинников, которые вышли сегодняшней ночью защищать город превосходило количество митингующих.

Фактически у каждого торгового центра были группы мужчин и женщин, готовых защищать здания от погромов. Часть горожан заботилась о том, чтобы люди не замерзли: привозили горячий чай и еду.

Сегодня, утром обстановка в Бишкеке спокойная, на центральной площади Ала-Тоо нет скопления людей.

ГУВД Бишкека благодарит горожан и всех, кто принимал участие в добровольных народных дружинах, которые очень оперативно помогают в обеспечении общественной безопасности и охране частного и государственного имущества.