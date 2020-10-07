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Неизвестные люди требуют руководство "Кумтора"

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- Виктория Гунгер
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Сегодня произошла вторая попытка захватить месторождение "Кумтор". Накануне несколько неизвестных пришли в офис компания и потребовали переговоров. Об этом VB.KG сообщили источники.

Однако сотруднику Службы безопасности удалось отстоять здание.

- Сегодня группа людей все-таки зашла внутрь и потребовала присутствия руководства канадского инвестора. Пришедшие заявили, что озвучат свои требования только им. Захватчики не представили, из личности пока неизвестны. На данный момент они находятся в офисе "Кумтора", - подчеркнул редакции источник.

Напомним, вчера неизвестными были захвачены несколько золоторудных месторождений Кыргызстана. Члены ОПГ захватили и самый крупный угольный разрез на севере страны - Кара-Кече. Также захвачена и золотоизвлекательная фабрика в Кара-Балте.


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URL: https://www.vb.kg/392757
Теги:
золото, самозахватчики, Кыргызстан, Кумтор
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