Неизвестные люди требуют руководство "Кумтора"

Сегодня произошла вторая попытка захватить месторождение "Кумтор". Накануне несколько неизвестных пришли в офис компания и потребовали переговоров. Об этом VB.KG сообщили источники.

Однако сотруднику Службы безопасности удалось отстоять здание.

- Сегодня группа людей все-таки зашла внутрь и потребовала присутствия руководства канадского инвестора. Пришедшие заявили, что озвучат свои требования только им. Захватчики не представили, из личности пока неизвестны. На данный момент они находятся в офисе "Кумтора", - подчеркнул редакции источник.

Напомним, вчера неизвестными были захвачены несколько золоторудных месторождений Кыргызстана. Члены ОПГ захватили и самый крупный угольный разрез на севере страны - Кара-Кече. Также захвачена и золотоизвлекательная фабрика в Кара-Балте.