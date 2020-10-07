В Кыргызстане приостановлено таможенное декларирование

В Кыргызстане в связи со сложившейся политической ситуацией и приостановлением деятельности коммерческих банков, остановлено таможенное декларирование. Об этом сообщает пресс-служба Таможенной службы.

"Государственная таможенная служба сообщает, что в связи с приостановлением деятельности коммерческих банков производство таможенного декларирования товаров временно приостановлено.

Также в дополнении сообщаем, что таможенные операции, связанные с помещением под таможенную процедуру таможенного транзита с пунктов пропуска на государственной границе Кыргызской Республики до мест таможенного оформления, осуществляются в прежнем режиме в соответствии с требованиями законодательства Евразийского экономического союза и Кыргызской Республики, в сфере таможенного дела", - говорится в сообщении Таможенной службы.