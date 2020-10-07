Дуйшенбек Зилалиева отпустили из СИЗО ГКНБ

Бывший вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев, осужденный в понедельник на 9 лет лишения свободы, во вторник вышел на свободу. Об этом VB.KG сообщили источники в правоохранительных органах.

Дуйшенбек Зилалиев был осужден на 9 лет лишения свободы. Во время обыска у него было обнаружено 100 тысяч долларов, документы на недвижимость в Бишкеке и другие ценности. Однако бывший чиновник заявил, что все это приобретено на средства от продажи скота.

В понедельник Бишкекский городской суд оставил приговор первой инстанции в отношении Зилалиева в силе.