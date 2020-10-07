Погода
$ 79.50 - 79.80
€ 92.55 - 93.92

Митинги в Бишкеке. Дом правительства держит оборону - кто и от кого?

1294  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С утра, 7 октября, на старой площади в Бишкеке состоялся гарнизонный развод сотрудников правоохранительных органов.

В то же время в самом здании Дома правительства прошел брифинг для СМИ, организованный Народным координационным советом КР. В него, отметим, входят члены пяти партий "Чон казат", "Мекен Ынтымагы", "Ыйман Нуру", "Ордо" и "Реформа".

Здание находится под усиленной охраной народных добровольцев. Снаружи скопилось порядка 300 человек - мужчин среднего возраста, которые пытаются пройти внутрь. Некоторые из них настроены агрессивно, какие цели они преследуют не говорят.

Добровольцы держат оборону, заявляя, что не дадут разгромить и ограбить это административное здание, как Белый дом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392765
Теги:
массовые беспорядки, митинг, правительство, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  