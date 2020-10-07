Митинги в Бишкеке. Дом правительства держит оборону - кто и от кого?

С утра, 7 октября, на старой площади в Бишкеке состоялся гарнизонный развод сотрудников правоохранительных органов.

В то же время в самом здании Дома правительства прошел брифинг для СМИ, организованный Народным координационным советом КР. В него, отметим, входят члены пяти партий "Чон казат", "Мекен Ынтымагы", "Ыйман Нуру", "Ордо" и "Реформа".

Здание находится под усиленной охраной народных добровольцев. Снаружи скопилось порядка 300 человек - мужчин среднего возраста, которые пытаются пройти внутрь. Некоторые из них настроены агрессивно, какие цели они преследуют не говорят.

Добровольцы держат оборону, заявляя, что не дадут разгромить и ограбить это административное здание, как Белый дом.