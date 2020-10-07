Жээнбеков сдерживает своих сторонников. Обращение президента

"В регионах было немало соотечественников, которые также хотели выступить на митингах в мою поддержку, я попросил их не делать этого. Потому что в эти дни, мы воочию убедились в том, насколько опасно разделять народ", - говорится в обращении президента.

Текст обращения распространили отдел информационной политики аппарата президента.

"Дорогие соотечественники! Кыргызстан переживает самый тяжелый период. Никакая власть или должность не может быть выше человеческой жизни. Как вы знаете, я не стал подвергать риску человеческие жизни и не отдавал команду применять силу против тех, кто ворвался в здание "Белого дома".

В те дни также поступали настоятельные предложения по силовому подавлению протестующих. Я категорически не принял это. Это привело бы к столкновениям. Именно поэтому я не стал подписывать Указ о введении чрезвычайного положения. В регионах было немало соотечественников, которые также хотели выступить на митингах в мою поддержку, я попросил их не делать этого. Потому что в эти дни, мы воочию убедились в том, насколько опасно разделять народ. Дорогие соотечественники, те, кто хотел получить должности, добились своей цели.

Теперь нужно остановить своих сторонников, которые продолжают уличные акции. Я еще раз призываю их организаторов и политических лидеров вернуться в правовое поле!

В эти дни я с глубокой благодарностью отмечаю заслугу нашей молодежи, проявившей в это непростое время свою высокую гражданскую позицию. Не смыкая глаз всю ночь, вы провели работу по сохранению мира, собственности граждан и государства, за это я вам благодарен.

Эти последние дни показали, у кого какие ценности. В эти дни вы, наши молодые кыргызстанцы подали достойный пример тем старшим согражданам, которые вели борьбу за власть. Вы не на словах, а на деле еще раз продемонстрировали, что вам дорог Кыргызстан, а не властное положение.

Вы по-настоящему доказали, что интересы страны дороже всего. Призываю все стороны к терпению и сдержанности. И напоминаю еще раз, что интересы государства выше личных амбиций. Уверен, что из этой ситуации мы выйдем совместными усилиями. Уважаемые соотечественники, на сегодняшний день самой актуальной задачей является - обеспечение мира и общественного порядка в Кыргызстане! Верю, что совместными усилиями мы выйдем из этой ситуации! Для всех нас интересы страны дороже всего. Да хранит Всевышний наш любимый Кыргызстан!"