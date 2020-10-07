Россиянам, проживающим в Кыргызстане, готовы помочь от действий мародеров

Организациям российских соотечественников, гражданам России, проживающим в Кыргызстане – тем кто в эти дни пострадал от рейдерства, мародеров помогут грамотно составить иски в суд.

По словам руководителя проекта по оказанию правовой помощи соотечественникам Светланы Борцовой, в связи с нестабильной ситуацией в республике и участившимися случаями порчи имущества физических и юридических лиц российских соотечественников, Правовой центр АГС "Наше право" осуществляет консультирование и содействие в подготовке необходимых документов для подачи в правоохранительные органы от пострадавших от незаконных действий агрессивно настроенных масс в период после выборных волнений, произошедших на территории Кыргызской Республики.

При этом соотечественники должны понимать на какую помощь они могут рассчитывать БЕСПЛАТНО: консультирование, составление претензий и жалоб, исковых заявлений, досудебное рассмотрение юридических споров, связанных с нарушениями прав соотечественников, подготовка соответствующих документов (заявлений, адвокатских запросов в государственные, административные, нотариальные и судебные органы.

Консультацию можно получить по телефону, а также записаться на приём к экспертам-юристам, у нас ведется предварительная запись.

Центр работает с 10.00 до 17.00, суббота, воскресенье выходные.

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