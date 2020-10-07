MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают дружины

ЗАО "Альфа Телеком" работает в штатном режиме. В целях оказания населению услуг связи и обеспечения безопасности стратегического объекта, коим является головной офис MegaCom, и его имущества в здание сотового оператора прибыли добровольные народные дружины (ДНД).

6-7 октября третьими лицами были предприняты попытки осуществить захват ЗАО и занять кабинет руководителя компании, однако при поддержке представителей ДНД самоназначенцы покинули здание головного офиса "Альфа Телеком".

Подчеркнем, что исполняющим обязанности генерального директора MegaCom является Суранчиев А. Ш. Компания функционирует, осуществляя деятельность в рамках правового поля. В том числе по вопросам, касающимся кадровых назначений топ-менеджмента ЗАО и генерального директора предприятия, решение которых находится в компетенции Фонда по управлению госимуществом КР.