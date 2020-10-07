Кто заказал публикацию прошлогоднего интервью Ташиева про Матраимова?

Не понятно по какой причине одно из отечественных СМИ опубликовало прошлогоднее интервью лидера партии "Мекенчил" Камчыбека Ташиева по поводу Райымбека Матраимова. Об этом редакции VB.KG заявил пресс-секретарь партии Нургазы Анаркулов.

По его словам, без всякого сомнения СМИ выполняет чей-то заказ по дискредитации лидеров партии, в том числе и Садыра Жапарова.

- Да Камчыбек Кыдыршаевич в прошлом году озвучил свое мнение по поводу Раймбека Матраимова, с которым у него были на тот момент товарищеские отношения. Но после последних выборов, когда партия Матраимова "Мекеним Кыргызстан" занималась массовым подкупом голосов, о каких-либо отношениях по принципиальным соображениям не могло быть и речи. В этом плане позиция Ташиева непреклонна, о чем он и говорил своим избирателям во время агитации, - сказал Анаркулов.

Также он напомнил, что партия "Мекенчил" призывает кыргызстанцев вернуться в правовое поле.

- Садыр Жапаров легитимно избранный глава правительства, которого утвердил действующий Жогорку Кенеш большинством голосов. Поэтому все попытки дискредитировать Жапарова, равно как и попытки не признавать законную власть чреваты тяжелыми последствиями для страны, - добавил он.

Отметим, сегодня одно из отечественных СМИ опубликовало заявление лидера партии "Мекенчил" Камчыбека Ташиева по поводу Райымбека Матраимова, которое он озвучил в прошлом году.