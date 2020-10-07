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Кто заказал публикацию прошлогоднего интервью Ташиева про Матраимова?

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- Бакыт Басарбек
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Не понятно по какой причине одно из отечественных СМИ опубликовало прошлогоднее интервью лидера партии "Мекенчил" Камчыбека Ташиева по поводу Райымбека Матраимова. Об этом редакции VB.KG заявил пресс-секретарь партии Нургазы Анаркулов.

По его словам, без всякого сомнения СМИ выполняет чей-то заказ по дискредитации лидеров партии, в том числе и Садыра Жапарова.

- Да Камчыбек Кыдыршаевич в прошлом году озвучил свое мнение по поводу Раймбека Матраимова, с которым у него были на тот момент товарищеские отношения. Но после последних выборов, когда партия Матраимова "Мекеним Кыргызстан" занималась массовым подкупом голосов, о каких-либо отношениях по принципиальным соображениям не могло быть и речи. В этом плане позиция Ташиева непреклонна, о чем он и говорил своим избирателям во время агитации, - сказал Анаркулов.

Также он напомнил, что партия "Мекенчил" призывает кыргызстанцев вернуться в правовое поле.

- Садыр Жапаров легитимно избранный глава правительства, которого утвердил действующий Жогорку Кенеш большинством голосов. Поэтому все попытки дискредитировать Жапарова, равно как и попытки не признавать законную власть чреваты тяжелыми последствиями для страны, - добавил он.

Отметим, сегодня одно из отечественных СМИ опубликовало заявление лидера партии "Мекенчил" Камчыбека Ташиева по поводу Райымбека Матраимова, которое он озвучил в прошлом году.


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URL: https://www.vb.kg/392783
Теги:
Камчыбек Ташиев, Кыргызстан, Райымбек Матраимов
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