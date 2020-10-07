Путин: "Произошедшее в Кыргызстане после выборов не может не беспокоить"

Произошедшее в Кыргызстане после выборов не может не беспокоить, заявил президент РФ Владимир Путин. И выразил надежду, что конфликт будет решен мирно.

"Совсем недавно прошли выборы в парламент. Кстати говоря, они признаны состоявшимися и демократическими не только международными наблюдателями, но и представителями ОБСЕ, и то, что там произошло после этого, конечно, нас не может не беспокоить. Мы надеемся, что все обойдется мирно, мы надеемся на то, что восстановятся нормальный демократический политический процесс и, еще раз повторю, как можно быстрее это должно произойти", - сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос российского журналиста Павла Зарубина. - Мы в контакте со всеми участниками, со всеми сторонами этого конфликта. И я хочу надеяться, что после нормализации внутриполитической ситуации мы продолжим реализацию всех наших планов с Кыргызстаном, имея в виду, что Кыргызстан является членом Евразийского экономического союза и у нас большой объем совместной работы".

Также глава РФ отметил, что оказывают Кыргызстану значительную помощь в выделении кредитных средств, в хождение в пространство Евразийского экономического союза, там много вопросов, связанных с таможней, с фитосанитарным контролем и так далее.

- Мы выделяем значительные ресурсы на то, чтобы Кыргызстан стал полноправным и полноценным членом этой организации, - подчеркнул президент РФ.