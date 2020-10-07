Погода
$ 79.50 - 79.80
€ 92.55 - 93.92

Путин: "Произошедшее в Кыргызстане после выборов не может не беспокоить"

109  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Произошедшее в Кыргызстане после выборов не может не беспокоить, заявил президент РФ Владимир Путин. И выразил надежду, что конфликт будет решен мирно.

"Совсем недавно прошли выборы в парламент. Кстати говоря, они признаны состоявшимися и демократическими не только международными наблюдателями, но и представителями ОБСЕ, и то, что там произошло после этого, конечно, нас не может не беспокоить. Мы надеемся, что все обойдется мирно, мы надеемся на то, что восстановятся нормальный демократический политический процесс и, еще раз повторю, как можно быстрее это должно произойти", - сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос российского журналиста Павла Зарубина. - Мы в контакте со всеми участниками, со всеми сторонами этого конфликта. И я хочу надеяться, что после нормализации внутриполитической ситуации мы продолжим реализацию всех наших планов с Кыргызстаном, имея в виду, что Кыргызстан является членом Евразийского экономического союза и у нас большой объем совместной работы".

Также глава РФ отметил, что оказывают Кыргызстану значительную помощь в выделении кредитных средств, в хождение в пространство Евразийского экономического союза, там много вопросов, связанных с таможней, с фитосанитарным контролем и так далее.

- Мы выделяем значительные ресурсы на то, чтобы Кыргызстан стал полноправным и полноценным членом этой организации, - подчеркнул президент РФ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392789
Теги:
Владимир Путин, митинг, Россия, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  