Погода
$ 79.50 - 79.80
€ 92.55 - 93.92

ФУГИ обращается к деструктивным силам с просьбой прекратить захват Мегакома

255  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Общественный совет и коллектив Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики обращается ко всем политическим группам и народу Кыргызстана с просьбой прекратить рейдерские захваты государственных объектов. Об сообщает пресс-служба ФУГИ.

"В настоящее время в Кыргызстане идет процесс стабилизации и выхода из политического кризиса и нестабильности. Однако в это неспокойное время начались незаконные попытки захвата государственных компаний, предприятий и государственной собственности. В то время, когда здоровые политические силы и активное гражданское общество стараются установить законность и порядок, некоторые деструктивные силы, прикрываясь именами политиков, политических партий и криминальных авторитетов, пытаются захватить государственные объекты. Повсеместно идет процесс и попытки разграбления, мародерства и рейдерского захвата", - отмечают в ведомстве.

В связи со сложившейся ситуацией Общественный совет и коллектив Фонда госимущества заявляет следующее:

"До установления легитимного и законного Правительства Кыргызской Республики всех руководителей АО и ГП с государственной долей участия оставить в статусе временно исполняющих обязанности.

Любые попытки захватить или самопровозгласить себя руководителем государственного объекта, считать рейдерским захватом, мошенничеством и самоуправством, в дальнейшем привлекать к ответственности и преследовать согласно нормам законодательства КР.

По ситуации с государственным объектом ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom) заявляем о незаконности захвата данного объекта представителями двух групп в течение одного дня. Призываем правоохранительные органы принять меры к данным фактам мошенничества, самоуправства и рейдерского захвата, чтобы пресечь дальнейшее распространения беззакония по стране.

Согласно законодательству КР, кадровая политика находится в ведении статс-секретарей госорганов. Статс-секретарь является не политической должностью, а административной, целью которой является оставаться вне политики и обеспечивать реализацию государственной кадровой работы, деятельность госоргана по достижению его целей и задач. В настоящий период любые кадровые решения без согласования руководства, статс-секретаря госоргана и Общественного совета считать не действительными.

Призываем все здоровые силы Кыргызстана и активистов, представителей МСУ и правоохранительных органов в регионах страны встать на защиту государственных объектов и руководствоваться официальными приказами Фонда госимущества КР, по согласованию с Общественным советом", - говорится в обращении ФУГИ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392792
Теги:
самозахватчики, Кыргызстан, Мегаком
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  