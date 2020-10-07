ФУГИ обращается к деструктивным силам с просьбой прекратить захват Мегакома

Общественный совет и коллектив Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики обращается ко всем политическим группам и народу Кыргызстана с просьбой прекратить рейдерские захваты государственных объектов. Об сообщает пресс-служба ФУГИ.

"В настоящее время в Кыргызстане идет процесс стабилизации и выхода из политического кризиса и нестабильности. Однако в это неспокойное время начались незаконные попытки захвата государственных компаний, предприятий и государственной собственности. В то время, когда здоровые политические силы и активное гражданское общество стараются установить законность и порядок, некоторые деструктивные силы, прикрываясь именами политиков, политических партий и криминальных авторитетов, пытаются захватить государственные объекты. Повсеместно идет процесс и попытки разграбления, мародерства и рейдерского захвата", - отмечают в ведомстве.

В связи со сложившейся ситуацией Общественный совет и коллектив Фонда госимущества заявляет следующее:

"До установления легитимного и законного Правительства Кыргызской Республики всех руководителей АО и ГП с государственной долей участия оставить в статусе временно исполняющих обязанности.

Любые попытки захватить или самопровозгласить себя руководителем государственного объекта, считать рейдерским захватом, мошенничеством и самоуправством, в дальнейшем привлекать к ответственности и преследовать согласно нормам законодательства КР.

По ситуации с государственным объектом ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom) заявляем о незаконности захвата данного объекта представителями двух групп в течение одного дня. Призываем правоохранительные органы принять меры к данным фактам мошенничества, самоуправства и рейдерского захвата, чтобы пресечь дальнейшее распространения беззакония по стране.

Согласно законодательству КР, кадровая политика находится в ведении статс-секретарей госорганов. Статс-секретарь является не политической должностью, а административной, целью которой является оставаться вне политики и обеспечивать реализацию государственной кадровой работы, деятельность госоргана по достижению его целей и задач. В настоящий период любые кадровые решения без согласования руководства, статс-секретаря госоргана и Общественного совета считать не действительными.

Призываем все здоровые силы Кыргызстана и активистов, представителей МСУ и правоохранительных органов в регионах страны встать на защиту государственных объектов и руководствоваться официальными приказами Фонда госимущества КР, по согласованию с Общественным советом", - говорится в обращении ФУГИ.