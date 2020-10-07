Никитенко: ЖК должен немедленно срочно собраться на легитимное заседание

Председатель Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша Наталья Никитенко предоставила VB.KG два своих видеообращения. Первое – ко всем кыргызстанцам в связи с нынешней сложной общественно-политической ситуацией. Второе видеообращение – к коллегам-депутатам Жогорку Кенеш Кыргызской Республики VI созыва.

- Дорогие соотечественники, кыргызстанцы! Сегодня страна погрузилась в хаос и беспредел. Необходимо принимать срочные меры.

Я обращаюсь ко всем лидерам оппозиции: революцию совершил народ, революцию совершили молодые лидеры. Это они были под пулями, молодые ребята. Мы видели, их увозили в больницы. А такие ребята, как Эльдар Абакиров, Жанар Акаев, Тилек Токтогазив получили ранения. Эльвира Сурабалдиева стояла до конца со своим народом на площади.

Такие молодые лидеры должны быть в управлении государством.

На сегодняшний момент политические силы которые пришли объединенным объединением, занимаются совершенно другими вещами - вместо того, чтобы выработать единую позицию, создаются разные координационные точки, точки силы. Нет единого вИдения.

Идет раздел должностей. Идет раздел влияния, сфер влияния.

И это недопустимо. Это вызывает разочарование, вызывает недоверие у молодежи. У тех, кто и сейчас стоит на площади. И задает вопросы, правильные: как будет дальше развиваться страна?

Сегодня парламент, Жогорку Кенеш VI созыва – единственный легитимный орган, который должен дать на это ответ. Должен собраться на легитимное заседание! – призывает Наталья Никитенко.

Она обращается с призывом ко всем коллегам-депутатам ЖК срочно собраться на легитимное заседание с необходимым кворумом. Главная задача – легитимно решить вопросы о спикере ЖК, о правительстве народного доверия.

- Уважаемые депутаты! Страна стоит на грани кризиса. Точка невозврата пройдена. Уже начинаются столкновения. Если Жогорку Кенеш Кыргызской Республики VI созыва не соберется сегодня, то не сможет обеспечить легитимный переход в поле законности и остановить беспредел. Парламенту необходимо срочно собраться на легитимное заседание сегодня. Работать вечером, ночью, до утра, сколько потребуется – для того, чтобы избрать, легитимно, спикера ЖК, премьер-министра, определить структуру и состав правительства. Необходимо перейти в легитимное русло, - обращается ко всем депутатам ЖК Наталья Никитенко.