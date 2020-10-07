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Импичмент президенту. Депутаты собираются на внеочередное заседание

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- Екатерина Улитина
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Депутаты VI созыва собрались на внеочередную сессию Жогорку Кенеша, чтобы обсудить импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову. Место проведения заседания неизвестно, оно проходит без участия СМИт.

Депутат Эльвира Сурабалдиева вела прямой эфир в социальные сети, однако по просьбе коллег прекратила трансляцию.

Неизвестно есть ли у депутатов кворум необходимый для принятия решений. Дастан Бекешев на своей странице в Твиттер сообщил, что "Скоро будет кворум". Судя по видео на странице Сурабалдиевой в зале присутствуют не более 40 депутатов, для кворума необходимо присутствие 61 депутат.

Накануне депутаты уже собирались на заседание. Они назначили нового спикера Миктебека Абдылдаева вместо Дастана Джумабекова, приняли отставку премьер-министра Кубатбека Боронова и назначили новым главой кабинета министров Садыра Жапарова. Правда позже некоторые депутаты не согласились с этим решением. Ожидается, что вопрос о назначении премьер-министра вновь поднимут на этом заседании.


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URL: https://www.vb.kg/392800
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан, импичмент, Жогорку Кенеш, Эльвира Сурабалдиева, Депутат
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