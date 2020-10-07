Импичмент президенту. Депутаты собираются на внеочередное заседание

Депутаты VI созыва собрались на внеочередную сессию Жогорку Кенеша, чтобы обсудить импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову. Место проведения заседания неизвестно, оно проходит без участия СМИт.

Депутат Эльвира Сурабалдиева вела прямой эфир в социальные сети, однако по просьбе коллег прекратила трансляцию.

Неизвестно есть ли у депутатов кворум необходимый для принятия решений. Дастан Бекешев на своей странице в Твиттер сообщил, что "Скоро будет кворум". Судя по видео на странице Сурабалдиевой в зале присутствуют не более 40 депутатов, для кворума необходимо присутствие 61 депутат.

Накануне депутаты уже собирались на заседание. Они назначили нового спикера Миктебека Абдылдаева вместо Дастана Джумабекова, приняли отставку премьер-министра Кубатбека Боронова и назначили новым главой кабинета министров Садыра Жапарова. Правда позже некоторые депутаты не согласились с этим решением. Ожидается, что вопрос о назначении премьер-министра вновь поднимут на этом заседании.