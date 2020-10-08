Банки республики возобновляют работу

Национальный банк рекомендовал коммерческим банкам возобновить с 8 октября 2020 года деятельность по обеспечению населения основными видами банковских услуг. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе регулятора.

Было отмечено, что работа финансово-кредитных учреждений восстанавливается для того, чтобы кыргызстанцы могли вовремя получить заработную плату, пенсии, пособия. Кроме того, это необходимо для обеспечения населения наличными деньгами.

Причем, финансовые организации пока могут осуществлять только деятельность по предоставлению населению основных видов банковских услуг и осуществлению платежных и переводных операций только по национальным платежным системам. Осуществление платежей по международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи (за пределы страны), приостановлено до принятия соответствующего решения Национального банка.

По вопросам, связанным с предоставлением финансовых услуг, Национальный банк рекомендует обращаться в финансовые организации посредством использования их онлайн-услуг. Информация о режиме работы, продуктах и услугах финансовых организаций доступна на их интернет-сайтах.