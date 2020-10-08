В КР таможенное оформление товаров и авто производится в штатном режиме

Государственная таможенная служба при правительстве Кыргызской Республики информирует:

К сведению участников внешнеэкономической деятельности с 8 октября, в связи с возобновлением работы банков на территории Кыргызской Республики, таможенное оформление товаров и транспортных средств будет производиться в штатном режиме.

Отметим, ранее Нацбанк КР сообщил, что банковская система возобновила работу, однако, операции проводятся только внутри страны.

SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) отключена с целью недопущения вывода из страны средств.