"Киргизинг и батырщина". Казахи высказались по инвестклимату КР

Один из казахстанских телеграмм-каналов "Всемирное шежіре" написал занятную статью по происходящим в Кыргызстане события и, в частности, беспорядках на месторождениях и, собственно, реальном отношении к нам иностранных инвесторов.

Редакция VB.KG приводит текст статьи без правок полностью. Орфография и пунктуация авторов также сохранены:

"В связи с очередным киргизингом и всплеском батырщины отвлечемся от темы праймериз (на самом деле, нет). Из-за беспорядков у соседей вдруг напряглись казахстанские агашки. Хотя, казалось бы, как связаны с их интересами интересы Ала-Тоо? Напрямую связаны. KAZ Minerals эвакуировали работников с комбината на медно-золотом месторождении Бозымчак. Это собственность корпорации "Казахмыс", то есть Владимира Кима. Революции в Кыргызстане, как и везде, идут с привлечением криминальных авторитетов. Придется с ними говорить или нет, но позиции у "Казахмыса" и Кима надежные.

Как работать с людьми, у которых сложные отношения с законом, Ким знает давно. Про то, что он заказал криминального авторитета "Саги" Шокпутова, который то ли слишком много знал, то ли много хотел, писали уже все. Так ли было дело на самом деле или нет, но Саги убрали. Ким умел работать с романтиками ствола и утюга задолго до того, как решил работать в Кыргызстане.

Принципиальной разницы, где работать, для главы "Казахмыса" нет.

А то, что работать с криминалом в Кыргызстане необходимо, показывает история с другим золотым месторождением - "Джеруй". Там есть доля "евразийца" Алиджана Ибрагимова, и комбинат на Джеруе митингующие разграбили. А на Бозымчаке пока тихо. Немного недвижимостью в Кыргызстане занимается и другой евразиец - Александр Машкевич.

"АТФ Банку", то есть Галимжану Есенову, зятю главы "Самрук-Казыны" Ахметжана Есимова, принадлежит кыргызстанский "Оптима-банк". Айдан Карибжанов, который является в Казахстане ярым проповедником либерализма во всех его проявлениях, активно работает в соседней стране тоже. Через свой VIsor он владеет холдингом United Cement Group, у которой есть помимо предприятий в России и Узбекистане - Кантский цементный завод. Цемент выпускает в соседней стране и Булат Утемуратов, вернее его Южно-Кыргызский цементный завод. И Утемуратов, и Карибжанов контролируют местных сотовых операторов. И еще все почти эти люди имеют прекрасные деловые связи в других странах. Скажем прямо - они ведут бизнес в других странах широко и успешно.

Так говорили и про Булата Джамитовича, и про Карибжанова. Ким и "евразийская тройка" - транснациональные бизнесмены по порту приписки. У Машкевича вон надо решать вопросы с месторождениями в Конго. А что с Есеновым? А зять Есимова тихой сапой и без шума запускает в Сингапуре компанию для инвестиций в агросектор. Фирма создана Есеновым совместно с... Маргуланом Сейсембаем. Рассказывают, что оба решили заняться благим делом - накормить растущее в Центральной Азии население. А для бизнеса в сельском хозяйстве нужны семена, техника, рабочие, удобрения, вода для полива. А, ну да, еще и земля. А кто нам может гарантировать, что угодья никуда не уйдут от инвестора? Снятие моратория на действие норм земельного законодательства в следующем году. А то мы гадали, какой капитал придет на наши нивы.

Это значит, что "казахстанские" бизнесмены все больше и больше становятся частью транснационального капитала, чем нас любили пугать куда-то пропавшие антиглобалисты. Это, наверное, ни хорошо, и ни плохо. Это реальность. А теперь вспомним, что принципиальной разницы, как решать вопрос в Кыргызстане, Конго или у нас, иной бизнесмен с разными паспортами и резидент далекой биржи, может и не увидеть. И при желании сможет организовать киргизинг, только не снизу вверх, а сверху вниз - построить всех несогласных при помощи неформальных связей. Что мы и видим почти во всех регионах в ходе праймериз в Казахстане.

Ротация с помощью местных авторитетов началась совсем не громко, а тихо. Очень тихо. В сочетании с тем, что глубинные интересы новых игроков праймериз не всегда очевидны, то может получиться даже интереснее, чем у братьев-кыргызов.

Ну и главное - следим за Кыргызстаном. Очень же важно, как и о чем договорятся казахстанские бизнесмены с местными авторитетами. И как будут разруливать ситуацию. Хотя бы потому что потом они повторят этот номер у себя дома".