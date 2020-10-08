Погода
$ 79.65 - 79.85
€ 92.55 - 93.92

Милиция Чуйской области несет службу в усиленном режиме

102  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Исполняющий обязанности министра внутренних дел, комендант города Бишкек Курсан Асанов провел инструктаж с личным составом органов внутренних дел Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

"Сегодня, 8 октября, исполняющийся обязанности министра внутренних дел, комендант города Бишкек Курсан Асанов на плацу Центрального аппарата ГУВД Чуйской области провел инструктаж с личным составом ОВД Чуйской области по обеспечению общественной безопасности

на территории Чуйской области", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники всех подразделений органов внутренних дел Чуйской области несут службу в усиленном режиме по охране общественной безопасности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392829
Теги:
ГУВД, Курсан Асанов, Чуйская область, безопасность, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  