Милиция Чуйской области несет службу в усиленном режиме

Исполняющий обязанности министра внутренних дел, комендант города Бишкек Курсан Асанов провел инструктаж с личным составом органов внутренних дел Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

"Сегодня, 8 октября, исполняющийся обязанности министра внутренних дел, комендант города Бишкек Курсан Асанов на плацу Центрального аппарата ГУВД Чуйской области провел инструктаж с личным составом ОВД Чуйской области по обеспечению общественной безопасности

на территории Чуйской области", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники всех подразделений органов внутренних дел Чуйской области несут службу в усиленном режиме по охране общественной безопасности.