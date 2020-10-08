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Мэрия Бишкека обещает подать тепло в дома горожан сегодня

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- Оксана Гут
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Мэрия Бишкека сегодня, 8 октября, обещает подать в дома бишкекчан тепло.

Пресс-служба столичной мэрии сообщает, что прямо сейчас собирается штаб по подготовке к отопительному периоду.

"Мэр Азиз Суракматов поставил задачу подать тепло горожанам. Прямо сейчас вице-мэр Алымбек Абдылдаев собирает штаб ОЗП. Тепло начнут подавать с сегодняшнего дня", - написано на официальной странице в соцсетях столичного муниципалитета.

Напомним, сегодня утром Азиз Суракматов вернулся в здание мэрии в качестве мэра Бишкека, отметив, что все это время работал удаленно.


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URL: https://www.vb.kg/392832
Теги:
Азиз Суракматов, Бишкектеплоэнерго, мэрия, отопительный сезон, Бишкек, Кыргызстан
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